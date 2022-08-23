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celebnewsru.com Сегодня, 07:25
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Фото: celebnewsru.com

Актёра Гэри Бьюзи обвинили в сексуальных преступлениях

Актёру Гэри Бьюзи предъявили несколько обвинений в сексуальных преступлениях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ABC News

Инцидент произошёл на съезде фанатов ужасов в Нью-Джерси, который проходил с 12 по 14 августа. Туда 78-летнего актёра, снимавшегося в фильмах "История Бадди Холли" и "На гребне волны", пригласили в качестве гостя.

В полиции сообщают, что три женщины выступили с заявлениями о том, что Бьюзи неуместно ощупывал их и прикасался во время встречи и приветствия. Детективы обвиняют актёра по нескольким пунктам, связанным с сексуальными преступлениями.

Дополнительной информации полиция не предоставила.

Гэри Бьюзи – известный голливудский актер, кинорежиссёр и участник телевизионных шоу. Лицо актёра ассиметрично из-за мотоаварии. Он не раз прибегал к пластическим операциям. Но многочисленные подтяжки только ухудшили ситуацию. Со временем внешность актёра стала его визитной карточкой.

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#домогательства #голливуд #шоу-бизнес
Сегодня, 07:25
28
Журналист

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