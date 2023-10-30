Актёр Жан Байжанбаев о секрете молодости, своих "отцах" в кино и любимой роли
Сегодня, 11:37
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Сегодня, 11:37Сегодня, 11:37
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Гость очередного выпуска проекта "ИнтервьюерЫ" на BaigeNews.kz казахстанский актер Жан Байжанбаев. В интервью он рассказал о своей любимой роли, влюбленности на съемочной площадке, успехе "Бизнеса по-казахски", назвал ТОП-3 на его взгляд казахстанских режиссера, и высказался о положении отечественного кино.