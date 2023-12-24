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Актёр из Казахстана зверски избил бойца ММА

Сегодня, 09:51
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instagram.com/aktore.batyrbek Сегодня, 09:51
Сегодня, 09:51
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Фото: instagram.com/aktore.batyrbek

На турнире по смешанным единоборствам Octagon 53 в Алматы состоялся поединок между казахстанским бойцом Акторе Батырбеком и кыргызстанцем Султанбеком Орозмаматом уулу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Этот поединок прошел в наилегчайшем весе и был рассчитан на три раунда. Бой не продлился всю отведенную дистанцию и закончился победой Батырбека техническим нокаутом в третьем раунде: сначала казахстанец потряс своего оппонента, после чего устроил ему мощное добивание в партере. 

Таким образом, Акторе Батырбек одержал седьмую победу в профессиональной карьере в ММА, а Султанбек Орозмамат уулу потерпел уже тринадцатое поражение. Добавим, что у Батырбека также есть актёрский опыт — он снимался в сериале "Octagon" о смешанных единоборствах. 

 

 
 
 
 
 
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Публикация от 𝐀𝐤𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐁𝐚𝐭𝐲𝐫𝐛𝐞𝐤 (@aktore.batyrbek)

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