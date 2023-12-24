Актёр из Казахстана зверски избил бойца ММА
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На турнире по смешанным единоборствам Octagon 53 в Алматы состоялся поединок между казахстанским бойцом Акторе Батырбеком и кыргызстанцем Султанбеком Орозмаматом уулу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Этот поединок прошел в наилегчайшем весе и был рассчитан на три раунда. Бой не продлился всю отведенную дистанцию и закончился победой Батырбека техническим нокаутом в третьем раунде: сначала казахстанец потряс своего оппонента, после чего устроил ему мощное добивание в партере.
Таким образом, Акторе Батырбек одержал седьмую победу в профессиональной карьере в ММА, а Султанбек Орозмамат уулу потерпел уже тринадцатое поражение. Добавим, что у Батырбека также есть актёрский опыт — он снимался в сериале "Octagon" о смешанных единоборствах.
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