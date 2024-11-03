Актёр из Казахстана оформил брутальный нокаут за 47 секунд
Сегодня, 09:18
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Сегодня, 09:18Сегодня, 09:18
150Фото: instagram.com/erkebulan_toktar
Казахстанский боец Еркебулан Токтар выступил на турнире по смешанным единоборствам Dala Fighting Championship в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Токтар провел бой с египтянином Хайтамом Эль-Саедом. Этот поединок прошел в лёгком весе и был рассчитан на три раунда, но завершился уже в самом начале первого: на 47-й секунде казахстанец нанес мощный удар в челюсть, после которого его соперник рухнул на канвас — рефери сразу же остановил бой, даже не дав провести добивание.
Таким образом, Еркебулан Токтар одержал восьмую победу в профессиональной карьере в ММА, а Хайтам Эль-Саед потерпел восьмое поражение. Добавим, что в повседневной жизни Токтар является актером.
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