Актёр Чингиз Капин о казахстанских комедиях: Аул это точно не смешно

Известный казахстанский актер театра и кино Чингиз Капин в программе "ИнтервьюерЫ" на BaigeNews.kz ответил на вопросы о родителях, детстве, национальности, будущей любви, учебе во ВГИКе, любимых жанрах кино, а также рассказал о большой мечте стать архитектором.