Актёр Чингиз Капин о казахстанских комедиях: Аул это точно не смешно
Сегодня, 13:34
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Сегодня, 13:34Сегодня, 13:34
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Известный казахстанский актер театра и кино Чингиз Капин в программе "ИнтервьюерЫ" на BaigeNews.kz ответил на вопросы о родителях, детстве, национальности, будущей любви, учебе во ВГИКе, любимых жанрах кино, а также рассказал о большой мечте стать архитектором.
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