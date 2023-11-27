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Актёр Чингиз Капин о казахстанских комедиях: Аул это точно не смешно

Сегодня, 13:34
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Актёр Чингиз Капин о казахстанских комедиях: Аул это точно не смешно Сегодня, 13:34
Сегодня, 13:34
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Известный казахстанский актер театра и кино Чингиз Капин в программе "ИнтервьюерЫ" на BaigeNews.kz ответил на вопросы о родителях, детстве, национальности, будущей любви, учебе во ВГИКе, любимых жанрах кино, а также рассказал о большой мечте стать архитектором.

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