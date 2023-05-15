Актуальную численность населения Казахстана назвали в Бюро нацстатистики

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В Казахстане растёт численность населения и количество прибывших в страну граждан. Данные о демографической ситуации за январь-март представили в Бюро нацстатистики, передаёт BaigeNews.kz.

Численность населения на 1 апреля 2023 года составила 19 832 737 человек, из них горожане – 12 259 453, сельские жители – 7 573 284 человека.

"В первом квартале в Казахстане родились 93,5 тысячи детей. Из них 48,4 тысячи – мальчики, 45,1 тысячи – девочки. Коэффициент рождаемости составил 19,06 родившихся на 1 000 человек. Число умерших составило 32,6 тысячи человек, коэффициент смертности на 1 000 человек – 6,65. Естественный прирост населения составил 60,9 тысячи человек за три месяца", - сообщили в бюро.

Наибольшие уровни рождаемости отмечены в Мангистауской (26,31 человека на 1 000 населения), Туркестанской (25,59) областях и Шымкенте (24,37).

Самые высокие уровни смертности наблюдались в Северо-Казахстанской (11,53 на 1 000 населения), Восточно-Казахстанской (11,12) и Костанайской областях (10,81), что связано с возрастной структурой населения этих регионов.

За три месяца в возрасте до года умерло 728 младенцев, коэффициент младенческой смертности на 1 000 родившихся - 7,78.

За три месяца зарегистрировано 24,5 тысячи браков, по сравнению с тем же периодом 2022 года число браков снизилось на 10,6 процента. Число разводов - 3,8 тысячи.

Численность переезжающих в пределах страны уменьшилась на 10,9 процента. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в четырёх регионах страны: Алматы (6 782 человека), Астане (6 443 человек), Шымкенте (241 человек) и Алматинской области (223 человек).

В январе-марте число прибывших в страну составило 7 680 человек, число выбывших - 2 664 человека. Сальдо миграции - 5 016 человек. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года число прибывших в Казахстан увеличилось на 87 процентов, число выбывших из Казахстана уменьшилось на 49,6 процента. Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 90 процентов, доля выбывших в эти страны - 69,5 процента.