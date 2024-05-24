Акцию "Таза Қазақстан" поддержали более 2000 человек в Алматинской области
Сегодня, 18:32
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Сегодня, 18:32Сегодня, 18:32
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В Алматинской области продолжается акция "Таза Қазақстан". В девяти районах и двух городах региона организованы субботники, передаёт BaigeNews.kz.
Один из масштабных субботников в области прошёл на озере Қотырбұлақ и горном курорте "Ой-Қарағай" Талгарского района. В нём участвовали около 200 человек.
Акиматом Алматинской области до конца года будет разработан и утвержден Комплексный план акции “Таза Қазақстан”.
Это будет не месячная кампания, а основная инициатива, направленная на системную работу, повышение экогологической культуры населения области.
В целом в сегодняшней акции по области приняли участие более 2 тысяч человек.
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