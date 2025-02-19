Городской центр общественного развития Актау организовал акцию по предупреждению продажи табачных и алкогольных изделий молодёжи до 21 года - "STOP SALE", передаёт BaigeNews.kz.

В акции активно участвовали около 30 волонтёров.

С участием старшего лейтенанта полиции Туржана Кубаева проведены информационно-разъяснительные работы в продуктовых магазинах и крупных торговых центрах в жилых районах. Предпринимателей предупредили, что в случае выявления фактов продажи табачных изделий лицам, не достигшим 21 года, будет наложен административный штраф, а также предприняты меры в рамках законодательства РК.