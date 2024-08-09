Акцию против вандализма провела молодежь Астаны

В Астане прошла акция против вандализма, приуроченная ко Дню молодежи и в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.

В ходе мероприятия, организованного акиматом Сарыаркинского района при поддержке столичного молодежного ресурсного центра "Астана жастары", были окрашены и стерты со стен зданий, памятников, уличных скамеек и других общественных объектов негативные надписи, рисунки и рекламные объявления, портящие внешний вид конструкций.