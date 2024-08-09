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Акцию против вандализма провела молодежь Астаны

Сегодня, 07:23
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акимат Астаны Сегодня, 07:23
Сегодня, 07:23
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Фото: акимат Астаны

В Астане прошла акция против вандализма, приуроченная ко Дню молодежи и в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на  акимат Астаны.

В ходе мероприятия, организованного акиматом Сарыаркинского района при поддержке столичного молодежного ресурсного центра "Астана жастары", были окрашены и стерты со стен зданий, памятников, уличных скамеек и других общественных объектов негативные надписи, рисунки и рекламные объявления, портящие внешний вид конструкций.

"Вандализм – это не только ущерб общему имуществу, но и угроза безопасности и комфорту жителей. Основная цель сегодняшней акции – также призвать молодежь избегать наркотиков, стереть надписи со стен различных зданий и памятников, тем самым не допустить порчи общественного имущества, а также повлиять на сознание и чувство ответственности граждан", – отметил представитель МРЦ "Астана жастары" Султан Омиргалиев.

 

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