Акцию против вандализма провела молодежь Астаны
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В Астане прошла акция против вандализма, приуроченная ко Дню молодежи и в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.
В ходе мероприятия, организованного акиматом Сарыаркинского района при поддержке столичного молодежного ресурсного центра "Астана жастары", были окрашены и стерты со стен зданий, памятников, уличных скамеек и других общественных объектов негативные надписи, рисунки и рекламные объявления, портящие внешний вид конструкций.
"Вандализм – это не только ущерб общему имуществу, но и угроза безопасности и комфорту жителей. Основная цель сегодняшней акции – также призвать молодежь избегать наркотиков, стереть надписи со стен различных зданий и памятников, тем самым не допустить порчи общественного имущества, а также повлиять на сознание и чувство ответственности граждан", – отметил представитель МРЦ "Астана жастары" Султан Омиргалиев.
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