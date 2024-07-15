Акцию "Молодёжь за чистый Казахстан!" поддержали в Карагандинской области

В Карагандинской области стартовала экологическая акция "Молодёжь за чистый Казахстан!", передаёт BaigeNews.kz.

Первыми в ней приняли участие экоактивисты из Темиртау.

Более 100 волонтёров, бойцов трудового отряда "Жасыл ел", участники команд КВН, спортсмены, а также представители молодёжного крыла АНК убрали территорию городского стадиона "Металлург".

Своим примером они намерены привлечь внимание к вопросам экологии и улучшить состояние окружающей среды.

"Наша главная задача – вовлечение молодёжи в экологические инициативы и активная поддержка масштабной акции. На стадионе ежедневно проходят тренировки, командные игры. Street Workоut-площадка вечерами собирает огромное количество поклонников этого вида спорта. И это абсолютно естественно, что мы, спортсмены, сегодня выбрали очистку именно этого места. Призываем жителей следить за чистотой и заниматься спортом", – говорит тренер-преподаватель по вольной борьбе спортклуба "Тау" Максим Самцов.

Участники акции обещают расширить географию работ.

"Наше молодёжное движение всегда участвует в экоинициативах. Мы видим, как у молодёжи формируется стремление к чистоте и охране окружающей среды. И дальше продолжим это правильное и доброе дело! Призываем жителей присоединиться к нам", – говорит исполняющий обязанности директора Молодёжного ресурсного центра города Темиртау Руслан Кожекенов.

"Молодёжь за чистый Казахстан!" – продолжение республиканской экологической акции "Таза Қазақстан", инициированной главой государства в начале апреля. По Темиртау в акции "Таза Қазақстан" приняли участие 20 тысяч жителей, 300 коллективов, убраны парки и скверы, вывезено 15 тысяч тонн ТБО. Также высажено более 5 тысяч различных деревьев, проведена уборка территорий памятников истории и культуры.