В Шымкенте в рамках программы "Таза Қазақстан" проходят не только субботники, но и мероприятия, направленные на воспитание экологической культуры среди горожан, передаёт BaigeNews.kz.

Основное внимание уделяется учебным заведениям, где проводят уроки, посвящённые защите природы. В школах, колледжах и университетах проходят открытые занятия, экологические акции и встречи с интересными людьми.

Одно из таких мероприятий прошло сегодня в школах №35 и №72. Ученики приняли участие в акциях, которые помогли им больше узнать о важности охраны окружающей среды. Также в Южно-Казахстанском университете состоялась молодёжная акция "Сана тазармай – қала тазармайды", где студенты, активисты и экологи обсуждали, как можно решить проблемы экологии.

На встречах говорили о том, как важно заботиться о природе, развивать уважение к окружающему миру и активно участвовать в решении экологических проблем. Мероприятия организовали учебные заведения, молодёжные организации и общественные активисты.

Цель программы "Таза Қазақстан" — вовлечь молодёжь и горожан в экологические акции и повысить их осведомленность о проблемах окружающей среды. Программа способствует формированию экологической ответственности и поддержке чистого образа жизни.