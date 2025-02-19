Акцию "Чистота начинается с себя" провели в Шымкенте
В учебных заведениях проходят открытые занятия, экологические акции и встречи с интересными людьми.
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В Шымкенте в рамках программы "Таза Қазақстан" проходят не только субботники, но и мероприятия, направленные на воспитание экологической культуры среди горожан, передаёт BaigeNews.kz.
Основное внимание уделяется учебным заведениям, где проводят уроки, посвящённые защите природы. В школах, колледжах и университетах проходят открытые занятия, экологические акции и встречи с интересными людьми.
Одно из таких мероприятий прошло сегодня в школах №35 и №72. Ученики приняли участие в акциях, которые помогли им больше узнать о важности охраны окружающей среды. Также в Южно-Казахстанском университете состоялась молодёжная акция "Сана тазармай – қала тазармайды", где студенты, активисты и экологи обсуждали, как можно решить проблемы экологии.
На встречах говорили о том, как важно заботиться о природе, развивать уважение к окружающему миру и активно участвовать в решении экологических проблем. Мероприятия организовали учебные заведения, молодёжные организации и общественные активисты.
Цель программы "Таза Қазақстан" — вовлечь молодёжь и горожан в экологические акции и повысить их осведомленность о проблемах окружающей среды. Программа способствует формированию экологической ответственности и поддержке чистого образа жизни.
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