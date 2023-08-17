Акцию "30 дней против домашнего насилия" инициировало Мининформации

В Туркестане прошёл круглый стол на тему "Насилие над детьми", организованном министерством информации и общественного развития, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии приняли участие глава МИОР Дархан Кыдырали, аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева, эксперты международных организаций и сотрудники правоохранительных органов.

"На недавнем "Национальном курултае", состоявшемся в Туркестане, Глава государства поднял вопросы воспитания детей, насилия в отношении детей, жестокого обращения с детьми, сохранения семейных ценностей и дал соответствующее задание. Мы верим, что именно молодое поколение идёт в ногу со временем и ведёт казахстанское общество в изменивший свое мировоззрение мир. Однако недавние неблагоприятные ситуации вызывают обеспокоенность в обществе", - сказал министр.

Кыдырали отметил, что по результатам опроса, проведённого Казахстанским институтом общественного развития по профилактике домашнего насилия, можно отметить, что вредные привычки (алкоголизм, наркомания, игровая зависимость) стоят на первом месте как следствие бытового насилие.

"Ещё одна новость заключается в том, что министерство подготовило "Руководство по предотвращению насилия в отношении детей". Руководство охватывает ключевые аспекты, связанные с этой областью, включая статистические данные, профили правонарушителей, советы для родителей и рекомендации для соседей, родственников и свидетелей. Мы думаем, что это будет ценным ресурсом для всех, кто занимается вопросами безопасности детей", - указал Дархан Кыдырали.

Кроме того, в этом году специалисты Института общественного развития выпустили практическое пособие на тему "Как безопасно публиковать детские темы в СМИ".

"Основываясь на обеспокоенности насилия в обществе, мы планируем провести акцию "30 дней против домашнего насилия", чтобы предотвратить его и создать контркультуру. Я приглашаю всех вас принять в этой акции", - заявил министр информации и общественного развития.

Кыдырали считает, что необходимо повысить эффективность работы Центров поддержки семьи.