Акция "Таза Қазақстан" в Атбасаре: жители благоустраивают пляж и улицы города

Акция "Таза Қазақстан" нашла отклик у атбасарцев. После паводка люди захотели привести город и сёла района в порядок, навести весеннюю чистоту на улицах, благоустроить парки и скверы. Чтобы населённые пункты стали лучше, чем были раньше, передаёт BaigeNews.kz.

Более двух тысяч человек - жители города и района, работники всех организаций и предприятий города - принимают участие в экологической акции "Таза Қазақстан" в Атбасаре.

22 мая на центральной площади состоялся парад участников акции, которых приветствовал аким Атбасарского района Аманбек Калжанов.

"В стране при поддержке главы государства Касым-Жомарта Токаева с 6 апреля по 11 мая прошла республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан". Данная акция всё ещё находит своё продолжение, - отметил он. - Масштабная экологическая акция длилась пять недель, каждая из которых посвящена определённой тематике. Первая неделя, которая проводилась до 13 апреля, "Таза өлке" - уборка прилегающих территорий и дворов. Неделя до 20 апреля под названием "Киелі мекен" была посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников. До 27 апреля неделя по теме "Жасыл аймақ" ознаменована посадкой саженцев деревьев, побелкой насаждений. В Атбасарском районе высажено 1 613 саженцев. Период до 4 мая - "Өнегелі ұрпақ" - посвящён уборке и благоустройству дворов ветеранов и территорий домов престарелых. В последнюю, пятую неделю, под названием "Мөлдір бұлақ" проводилась работа по очистке водоёмов и прибрежных территорий".

Жители Атбасарского района, общественники, сотрудники организаций и предприятий принимали активное участие в экологической акции. Всего из района вывезли 365 тонн мусора и отходов.

"Всех жителей Атбасара призываю присоединиться к республиканской акции "Таза Қазақстан". Давайте объединимся и сделаем наш город чище!" – сказал глава района.

В рамках акции определены локации для благоустройства - это общегородской пляж, улицы Есенберлина, Ауэзова, Агыбай батыра и другие. На центральной площади города произведена посадка саженцев розы канадской и декоративного кустарника.

В акции приняли участие представители коллективов атбасарского электровозоремонтного завода, коммунального предприятия "Атбасар су", вагоноремонтного предприятия "Аждар и К", государственных учреждений Атбасарского района, учреждений образования и здравоохранения, коммунальные службы и просто жители города и сёл района.

С большим энтузиазмом отнеслись к акции коллектив и студенты атбасарского аграрно-индустриального колледжа, активисты молодёжного ресурсного центра, волонтёры.