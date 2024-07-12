Акция "Таза Қазақстан" продолжается в регионах страны

Акция "Таза Қазақстан" продолжается в Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат.

Жители Западно-Казахстанской области проявили высокую инициативу, организовав субботники. Таким образом, 12 июля акция "Таза Қазақстан" и марафон "Добрых дел" прошла в четырех районах Западно-Казахстанской области и в городе Уральск.

"Основная цель акции "Таза Қазақстан" — привлечение внимания к вопросам охраны окружающей среды и вовлечение молодежи в экологические инициативы. Мы стремимся улучшить состояние окружающей среды и воспитать ответственное отношение к природе. В Уральске мы организовали уборку парков и набережной реки Урал, посадку деревьев, установили информационные стенды и провели мастер-классы по сортировке отходов. Участвовало более 200 человек, включая студентов, школьников и жителей города", - сказал председатель молодежного общественного объединения "Ғасыр" Болатбек Сахиев.

На сегодняшний день в санитарных работах, организованных с апреля текущего года, приняли участие более 131 тысячи жителей, более 3 тысяч учреждений и предприятий, около 74 тысяч частных дворов. Убраны территории 231 парка и сквера, высажено более 48 тысяч различных саженцев деревьев. Проведена уборка на территории 1221 социального объекта и 525 историко-культурных памятников. В экологическом месячнике задействовано 1197 единиц техники, вывезено 49 307 тонн мусора. В конце июля планируется провести акцию "Таза жағалау", целью которой является очистка берегов рек и водоемов от мусора. Эта инициатива направлена на восстановление экосистем водных ресурсов и предотвращение загрязнения водоемов бытовыми и промышленными отходами.

В августе состоится акция "Таза ауыл", направленная на улучшение санитарного состояния сельских населенных пунктов. В рамках этой акции будут проведены массовые уборки в селах, а также мероприятия по благоустройству и озеленению сельских территорий. В сентябре пройдет акция "Таза аула", которая будет направлена на улучшение состояния дворовых территорий в городах и селах. В рамках этой акции жители будут призваны убрать мусор, посадить деревья и кустарники, а также принять участие в конкурсах на лучший двор.

Также планируется очистить от мусора русла рек и территории, пострадавшие от паводка. Эти мероприятия помогут улучшить экологическую обстановку в регионе и повысить уровень экологической культуры среди населения.

Тем временем, акция "Таза Қазақстан" прошла Глубоковском районе ВКО.

Общими усилиям в посёлке Глубокое благоустроили территорию пляжа, расположенного в микрорайоне Киргородок.

"Сегодня были установлены скамейки, урны, мангальные зоны, контейнерные площадки, раздевалки, туалеты, в воде - плавательные сигналы. Для безопасности отдыхающих произвели монтаж камер видеонаблюдения, системы оповещения", – говорит участница акции Елизавета Каирбекова.

Для детей установлены игровые площадки, а для любителей активного образа жизни - спортивные площадки для игр в футбол, волейбол, теннис.

Следует отметить, что в области для высокой эффективности экологической акции "Таза Қазақстан" стартовал проект "Эко сақшы". Первый эко-тур прошёл в Самарском районе, где был организован семинар по обучению эко-патрулей, назначенных из сельских округов района Самар. В завершении проведен субботник на берегу Бухтарминского водохранилища с участием эко-патрулей района, активистов молодежных трудовых отрядов "Жасыл ел" и волонтеров.

Всего с начала старта акции "Таза Қазақстан" в Восточно-Казахстанской области привели в порядок 204 парка и сквера, 323 историко-культурных памятника и 859 социальных объектов. Очистили 6,8 тыс. водных объектов, 26 фонтанов, 348 км арыков. В населенных пунктах вывезли 29 тыс. тонн мусора.

В настоящее время в регионе ведутся работы по ремонту фасадов 42 многоквартирных жилых домов и нанесению муралов. Мероприятия направлены на придание единого архитектурного облика населенных пунктов.