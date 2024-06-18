Акция "Таза Қазақстан" продолжается в Мангистауской области

18 июня в Мангистауском районе была проведена очередная уборка в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан". На этот раз от мусора была очищена территория историко-культурного комплекса "Отпан тау". Волонтеры собрали бытовые отходы и навели порядок как внутри здания, так и на прилегающей территории.

В акции приняли активное участие более 20 молодых людей из молодежного отряда "Жасыл ел". Участники отметили важность содержания историко-культурного комплекса в чистоте и уюте для всех отдыхающих, а также призвали жителей и гостей района поддерживать чистоту окружающей среды.

Историко-культурный комплекс "Отпан тау" расположен в 15 км восточнее села Жынгылды Мангистауского района. Ранее в рамках акции "Таза Қазақстан" в районе были организованы субботники на территории урочища "Ыбыкты сай", подземной мечети "Бекет ата" в местности Тобыкты, некрополя "Масат ата", а также в Акмыше и Шеркале. Кроме того, было посажено 200 деревьев в селе Онды, 100 деревьев в селах Жынгылды и Жармыш, и 30 деревьев в селе Шебир.

Также в рамках акции "Таза Қазақстан" проведены работы по уборке на некрополе "Кошкар ата", расположенном в селе Акшукур Тупкараганского района. В нем приняли участие сотрудники Мангистауской областной филармонии имени М. Оскинбаева и сотрудники Мангистауской областной универсальной библиотеки имени К.Сыдиыкова.

Некрополь "Кошкар ата" расположен в 17 километрах от города Актау в северо-западном направлении. Некрополь включен в государственный список памятников истории и культуры местного значения, а также в список сакральных объектов регионального значения Мангистауской области. В результате исследовательской работы здесь зафиксировано 81 исторических памятников.

Акция "Таза Қазақстан" продолжилась на территории некрополя "Бердібек әулие" возле села Баянды Мунайлинского района. Свой вклад в акцию внесли артисты Мангистауского областного музыкально-драматического театра имени Н.Жантурина, коллектив государственного архива Мангистауской области, а также коллектив МЦКК "Отпан" при областном управлении культуры, развития культуры и архивного дела.

Некрополь "Бердібек әулие", расположенный в 19,5 км к северо-востоку от города Актау, внесен в государственный список памятников истории и культуры местного значения. На некрополе имеются надгробия, каменные ограды и различные формы, сделанные из камня. Главным объектом здесь является камень древнего купола, который был заложен горизонтально и сделан из полуобработанного ракушечника, смешанного с глиной.

Далее, акция "Таза Қазақстан" продолжилась на территории урочища "Бозжыра" в Каракиянском районе. С начала года ущелье "Бозжыра", расположенное на территории государственного заказника "Жабайыушкан", посетили более 1000 туристов из разных стран. И из-за большого количества туристов происходит скопление различных отходов.

В акции приняли участие инспекторы КГУ "Кызылсайского государственного регионального парка" и активная молодежь. В ходе акции было собрано более 20 мешков различного мусора.

Кроме того, глава заказника "Жабайыушкан" Ж.Есенгалиев провел разъяснительную работу для молодежи, приезжающих на туристскую территорию, по содержанию территории в чистоте, уделению строгого внимания правилам пожарной безопасности, не приближаться к скалам с высокими вершинами, соблюдению мер максимальной безопасности.