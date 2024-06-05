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Акция "Таза Қазақстан" продолжается в Актобе

Сегодня, 16:41
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акимат Актобе Сегодня, 16:41
Сегодня, 16:41
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Фото: акимат Актобе

Акцию  "Таза су айдыны" провели в Актобе. Участники молодёжных трудовых отрядов  "Жасыл ел",  сотрудники рыбной инспекции, члены волонтерского движения "Рыбаки Актобе", а также  молодежного крыла "Жастар рухы"  областного филиала партии "AMANAT" очищали от мусора берег Актюбинского водохранилища, передаёт BaigeNews.kz

Буквально за полдня с территории вывезли порядка 40 тонн отходов.  Субботник  организовали в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан". 

В акции примут участие члены молодежных трудовых отрядов "Жасыл ел", 

"До этого в рамках акции "Таза су айдыны" участники молодёжных трудовых отрядов "Жасыл ел" очищали от мусора берега рек Каргалы и Илек. Всего собрали и вывезли на полигон больше ста тонн отходов.  Впереди пляжный сезон, поэтому будем работать всё лето. Просим отдыхающих уважать наш труд и забирать мусор с собой после выездов на природу", - говорит председатель областного штаба молодежных трудовых отрядов "Жасыл ел" Нуржан Шангытбаев. 

Постоянные участники  подобных  экологических акций - сотрудники рыбной инспекции и областной Федерации рыболовного спорта. И пока одни  собирали мусор на берегу Актюбинского водохранилища, другие  вытаскивали из водоёмов сети, оставленные браконьерами.

В акции приняли участие около ста человек. Помимо наведения чистоты на берегу рек, в парках и скверах, участники отрядов "Жасыл ел" задействованы также в озеленении территорий. Этой весной они  высадили 700 саженцев. Трудиться в этом году в отрядах будут 1860 человек.

 

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