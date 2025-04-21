Президент в своем выступлении на экологическом фестивале "Таза Қазақстан" подчеркнул особую значимость проводимого мероприятия, передаёт BaigeNews.kz.

"Год назад мы все вместе запустили проект "Таза Қазақстан". Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто с первого дня принимает активное участие в этой общенациональной акции. Отрадно видеть среди участников увлеченных и талантливых молодых людей. Сегодня в каждом уголке нашей страны вы усердно трудитесь на благо общества. Это пример для других. Как Глава государства я всегда буду поддерживать вас!" – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о значении акции, Глава государства отметил, что поддержание в чистоте ума, тела и окружающей среды является отражением внутренней культуры человека. Он напомнил, что не раз призывал превратить сохранение чистоты в неотъемлемое качество жизни общества.