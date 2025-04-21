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Акция "Таза Қазақстан" должна стать нашим образом жизни — Президент

Глава государства выступил на экологическом фестивале "Таза Қазақстан".

Сегодня, 12:43
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Акция "Таза Қазақстан" должна стать нашим образом жизни — Президент Сегодня, 12:43
Сегодня, 12:43
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Президент в своем выступлении на экологическом фестивале "Таза Қазақстан" подчеркнул особую значимость проводимого мероприятия, передаёт BaigeNews.kz.

"Год назад мы все вместе запустили проект "Таза Қазақстан". Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто с первого дня принимает активное участие в этой общенациональной акции. Отрадно видеть среди участников увлеченных и талантливых молодых людей. Сегодня в каждом уголке нашей страны вы усердно трудитесь на благо общества. Это пример для других. Как Глава государства я всегда буду поддерживать вас!" – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о значении акции, Глава государства отметил, что поддержание в чистоте ума, тела и окружающей среды является отражением внутренней культуры человека. Он напомнил, что не раз призывал превратить сохранение чистоты в неотъемлемое качество жизни общества.

"Чистота должна начинаться с каждого человека, каждого дома, каждой улицы и каждого города. Акция "Таза Қазақстан" не должна быть одноразовой, она должна стать нашим образом жизни. Недаром говорят: "Жас келсе – іске" ("Молодость – время дел"). Идея охраны природы объединяет вас. Благодаря вашим совместным усилиям это полезное начинание превратилось в масштабное движение. Вот что значит сплоченность ради общего дела", – заявил Президент.
Ранее мы сообщали, что Касым-Жомарт Токаев принял участие в экофестивале "Таза Қазақстан".

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