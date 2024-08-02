Акция "Таза Қазақстан" активно продолжается в Алматинской области

В рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" жители Алматинской области продемонстрировали активность в благоустройстве своего региона. На экологических мероприятиях, прошедших сегодня, собрались сотни человек, включая представителей местных исполнительных органов, общественных организаций, активистов и волонтёров, передаёт BaigeNews.kz.

Основная цель акции — преобразовать окружающую среду, сделав её более чистой и красивой. Участники мероприятия сосредоточены на решении экологических вопросов и защите природы, что важно для создания комфортных условий для жизни и сохранения природных ресурсов для будущих поколений.

В Илийском районе, сельском округе Аксай, прошла акция "Чистый берег" по очистке озера "Рыбацкая Усадьба". Для проведения уборки использовали самосвал и трактор. Сотни участников объединились, чтобы очистить территорию от мусора и восстановить порядок на берегу озера. Такая активность способствует не только улучшению экологии, но и формированию у граждан ответственности за сохранение окружающей среды.

Очистка берегов озера является важным шагом в уходе за водными ресурсами и сохранении их экологического состояния. Такие мероприятия способствуют улучшению качества воды, предотвращению загрязнения и поддержанию здоровья экосистемы в целом.

После завершения акции участники организовали челлендж на свежем воздухе, им вручили символические призы, что стало приятным завершением экологического события.

В поддержку экологической акции выступила профессиональный боец ​​смешанных единоборств, мастер спорта РК по кикбоксингу, тайскому боксу, ММА, панкратиону, обладатель синего пояса по бразильскому джиу-джитсу Сора Рахмонова.

"Чистый Казахстан – это заслуга каждого из нас. Потому что порядок и чистота в районе во многом зависят от культуры и поведения горожан. Нам всем нравится жить в красивом и чистом месте, а ведь для того, чтобы сделать его таким, нужно, чтобы каждый из нас соблюдал простые правила чистоты и порядка. Я как спортсмен поддерживаю разные экологические акции, это здорово, что в Казахстане стремятся сохранять чистоту и не загрязнять окружающую природу", - подчеркнула спортсменка.

В республиканской акции "Таза Қазақстан" активно участвуют государственные учреждения, частные организации, крестьянские хозяйства, молодёжь, волонтёрские и неправительственные организации, а также депутаты маслихатов. В области масштабное экологическое мероприятие поддержали более 640 тысяч человек. В результате очищено более 850 памятников и музеев, вывезено более 48 700 тонн мусора, высажено более 67 тысяч деревьев и кустарников. Для поддержки мероприятий было привлечено 2 789 единиц специализированной техники.

Особое внимание было уделено акции "Посади свое дерево", в которой участвовало 340 тысяч учащихся области, что стало важным шагом в воспитании экологической ответственности среди молодёжи.