Акция по общественному эко-контролю стартовала в Казахстане
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С 15 августа по 15 сентября в Казахстане пройдёт акция по общественному эко-контролю в сфере благоустройства, экологического состояния населённых пунктов, историко-культурных и туристских объектов, передаёт BaigeNews.kz.
Всего по республике запланировано 300 мониторинговых мероприятий с участием более 1,5 тысячи человек.
В первый день акции провели общественный мониторинг на территории музея-заповедника "Бозок" в Астане, национального парка "Кольсайские озёра" в Алматы и музея заповедника "Азрет Султан" в Туркестанской области.
Цель проекта - привлечение общественности к защите и бережному отношению к природе, выявление проблемных вопросов и их решение с активным вовлечением гражданского общества.
Акция пройдёт в рамках четырёх тематических недель:
- Неделя эко-мониторинга туристических и историко-культурных объектов (15-22 августа);
- Неделя эко-мониторинга в сфере благоустройства, в том числе ухода и полива зелёных насаждений (23-30 августа);
- Неделя эко-мониторинга стихийных свалок (31 августа - 7 сентября);
- Неделя эко-мониторинга объектов недропользования (8-15 сентября).
В мероприятии примут участие члены общественного совета, представители более 600 экологических и общественных организаций, эко-блогеры, эко-волонтеры и СМИ.
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