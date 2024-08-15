Акция по общественному эко-контролю стартовала в Казахстане

С 15 августа по 15 сентября в Казахстане пройдёт акция по общественному эко-контролю в сфере благоустройства, экологического состояния населённых пунктов, историко-культурных и туристских объектов, передаёт BaigeNews.kz.

Всего по республике запланировано 300 мониторинговых мероприятий с участием более 1,5 тысячи человек.

В первый день акции провели общественный мониторинг на территории музея-заповедника "Бозок" в Астане, национального парка "Кольсайские озёра" в Алматы и музея заповедника "Азрет Султан" в Туркестанской области.

Цель проекта - привлечение общественности к защите и бережному отношению к природе, выявление проблемных вопросов и их решение с активным вовлечением гражданского общества.

Акция пройдёт в рамках четырёх тематических недель:

- Неделя эко-мониторинга туристических и историко-культурных объектов (15-22 августа);

- Неделя эко-мониторинга в сфере благоустройства, в том числе ухода и полива зелёных насаждений (23-30 августа);

- Неделя эко-мониторинга стихийных свалок (31 августа - 7 сентября);

- Неделя эко-мониторинга объектов недропользования (8-15 сентября).

В мероприятии примут участие члены общественного совета, представители более 600 экологических и общественных организаций, эко-блогеры, эко-волонтеры и СМИ.