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Сегодня, 17:47
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Акция "Ночь музеев" пройдёт в Астане
Национальный музей РК присоединится к акции "Ночь музеев", передаёт BaigeNews.kz.
Акция состоится 18 мая в 18:00.
Вход в честь празднования Международного дня музеев будет бесплатным. Гостей ждёт развлекательная программа.
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