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Акция "Ночь музеев" пройдёт в Астане Сегодня, 17:47
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Сегодня, 17:47
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Акция "Ночь музеев" пройдёт в Астане

Национальный музей РК присоединится к акции "Ночь музеев", передаёт BaigeNews.kz.

Акция состоится 18 мая в 18:00.

Вход в честь празднования Международного дня музеев будет бесплатным. Гостей ждёт развлекательная программа.

 

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Сегодня, 17:47
163
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