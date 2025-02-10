Социальную акцию "Халық заңгері" провели в культурно-досуговом центре в селе Таскала ЗКО, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие, организованное отделом внутренней политики Таскалинского района, посетил замакима района Рауан Рахметуллин.

"Акция стартовала на республиканском уровне и в настоящее время проводится во всех районах. Представители государственных органов всегда открыты для оказания услуг населению. Иногда для решения одной проблемы требуется участие представителей различных организаций. Поэтому мы собрали здесь представителей всех организаций, чтобы ответить на ваши вопросы. Уверен, что акция достигнет своей цели и принесёт плоды", — сказал он.

Основная цель акции - повышение правовой грамотности жителей района и оказание бесплатной юридической помощи гражданам.

Представители местных исполнительных органов и квалифицированные юристы консультировали жителей по личным вопросам и предоставляли бесплатные консультации.

В рамках акции более 30 граждан получили ответы на свои вопросы и смогли найти положительное решение своих проблем. Вопросы, которые не были решены, занесены в протокол и переданы на контроль в администрацию района.