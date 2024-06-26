Акция "Алматы Жазы" стартует в рамках общереспубликанской кампании "Таза Қазақстан"

В рамках реализации общереспубликанской акции "Таза Қазақстан", инициированной главой государства, и продолжения кампании "Алматы – наш общий дом" с 26 июня по 6 июля в мегаполисе стартует акция "Алматы Жазы" по очистке фонтанов, набережных рек и водоёмов, дорожной инфраструктуры (остановочные комплексы, светофорные, дорожные указатели и знаки), арычной сети, мусорных площадок, санитарной обрезке деревьев, передаёт BaigeNews.kz.

В Алматы 150 фонтанов, из них 66 коммунальных (60 действуют в штатном режиме, шесть находятся на реконструкции) и 84 на частной территории.

Фонтаны на балансе коммунальной собственности функционируют с 1 мая по 25 октября, ежедневно с 8:00 до 23:00 с графиками отключения для проведения профилактических мероприятий (уборка, ревизия оборудования).

"Ежемесячно проводится генеральная уборка фонтана со сливом воды, ревизией оборудования и мытьём чаш с применением специальных средств. В отдельных случаях коммунальные фонтаны останавливаются для проведения аварийно-восстановительных работ и текущего ремонта (замена кабеля, замена или ремонт насосов и двигателей, гидроизоляция, ремонт облицовки). Фонтаны, расположенные на частных территориях, находятся в неудовлетворительном заброшенном состоянии, не функционируют либо требуют капитального ремонта, в связи с отсутствием финансовых средств у собственников. В рамках акции "Алматы Жазы" частные фонтаны приведут в порядок наряду с городскими объектами", - сообщили в акимате.

В ходе акции будет усилена работа по очистке арычных сетей города протяжённостью 1 525 километров. Ежедневно из арыков вывозится около 250 кубометров смета, ила и мусора.

"Несмотря на принимаемые меры арыки продолжают забиваться случайным мусором и отходами, выброшенными жителями, которые становятся причиной локальных подтоплений во время проливных дождей. Сотрудники городских коммунальных служб регулярно находят в арыках использованные подгузники, старые вещи, посуду и даже крупногабаритные предметы - покрышки автомобилей и строительный мусор, засоряющие ливневые стоки и блокирующие беспрепятственный пропуск дождевой воды", - уточнили в акимате.

В рамках акции "Алматы Жазы" также планируется провести работы по очистке (мойке) от пыли и загрязнений 624 остановочных комплексов, 222 светофорных объектов, 2 181 стояка дорожных знаков, уборке мусора на территории набережных рек и водоёмов площадью порядка 250 квадратных километров.

Актуальной проблемой в летний период становится быстрое заполнение мусорных контейнеров во дворах. В связи с этим будут проведены работы по санитарной обработке 1 454 контейнерных площадок, мойке и дезинфекции 700 площадок, а также уборке и очистке 24 747 уличных и дворовых урн.

"Сезонным мероприятием в летний период является санитарная обрезка деревьев. Аварийные деревья представляют большую опасность для здоровья людей и ущерба имуществу. В этой связи усиление работы по санитарной, омолаживающей и формовочной обрезке кроны больных и сухостойных деревьев снизит вероятность падения веток во время штормов, проливных дождей и ливней. В ходе акции "Алматы Жазы" санобрезкой планируется охватить около 6 тысяч деревьев", - уточнили в акимате.

Акция "Алматы Жазы" станет продолжением кампании "Алматы – наш общий дом" в летний период.

Главная цель кампании "Алматы – наш общий дом" - формирование ценностей бережного отношения к городской инфраструктуре и общественному имуществу, воспитание высокой гражданской ответственности и экологической культуры среди населения, поддержка частных экологических инициатив и создание условий для их реализации.