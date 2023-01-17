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Акционер First Abu Dhabi Bank рассказал о планах по инвестированию в казахстанские проекты
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу со старшим представителем правящей семьи эмирата Абу-Даби, одним из крупных бизнесменов ОАЭ, акционером First Abu Dhabi Bank Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Объединённые Арабские Эмираты являются ведущим экономическим и торговым партнёром Казахстана в регионе. Как сказал глава государства, в ходе переговоров с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном достигнуты договорённости о дальнейшем укреплении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, подписаны важные соглашения.
По словам президента, принятая правительствами Казахстана и ОАЭ Совместная декларация о создании стратегических инвестиционных проектов придаст мощный импульс укреплению двустороннего партнёрства.
Глава государства, подчеркнув приоритетность инвестиционного взаимодействия, пригласил группу компаний шейха Сурура бен Мухаммеда Аль Нахаяна реализовать ряд проектов под эгидой принятой декларации.
В свою очередь старший представитель правящей семьи эмирата Абу-Даби поделился своими планами по инвестированию в казахстанские проекты.
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