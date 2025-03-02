Демонстранты собрались в более чем 50 автосалонах Tesla в США в знак протеста против роли генерального директора Илона Маска в сокращении госучреждений в рамках так называемого Департамента эффективности государственного управления, созданного президентом Дональдом Трампом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN.

Протесты стали частью кампании под название "Tesla Takedown", которая призывает американцев продать свои Tesla, избавиться от акций и присоединиться к пикетам.

Демонстрация включала в себя скандирование "Илон Маск должен уйти", а также сигналы водителей в знак поддержки.

"Создание ситуации, при которой акционеры не будут ему доверять, — вот конечная цель", — сказал в интервью CNN один из главных организаторов акции, актёр и режиссёр из Лос-Анджелеса Алекс Винтер.

Первый протест Tesla Takedown состоялся 15 февраля после того, как Уинтер поговорил с Джоан Донован, социологом и профессором Бостонского университета, которая предложила провести протест Tesla на Bluesky, альтернативной платформе Маска X.

Илон Маск, самый богатый человек в мире, начал руководить DOGE 20 января, после чего начались массовые увольнения, ликвидация Агентства США по международному развитию и попытки получить доступ к секретным платёжным системам, пишет издание.