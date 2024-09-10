Акции, помещения и земельные участки: какие незаконно выведенные активы вернули в Казахстан

В Генеральной прокуратуре рассказали, сколько миллиардов тенге и имущества возвращено Казахстану, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Специальная комиссия под председательством Премьер-Министра страны одобрила более 40 соглашений на сумму 450 миллиардов тенге. Они предполагают возврат более 300 миллиардов тенге деньгами, более 100 миллиардов тенге активами. Из них 170 миллиардов тенге на сегодняшний день поступило на счет Фонда. Имущество на 82 миллиарда тенге уже передано в компанию по управлению возвращёнными активами", - сказал председатель Комитета по возврату активов Генеральной Прокуратуры РК Нурдаулет Суиндиков.

Среди этих активов акции и доли в предприятиях, коммерческие и жилые помещения, недвижимое имущество в стране и за рубежом, земельные участки, ювелирные украшения, предметы красоты и другое ценное имущество. В целом у них хорошая проходимость и высокий спрос на рынке.