Акции крупнейшей транспортной компании возвращены в госсобственность
Прокуратура Алматы вернула в госсобственность 515 тысяч акций транспортной компании.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Прокуратура Алматы успешно добилась возвращения в госсобственность акций АО "Каскор-Транссервис", крупной компании, работающей в сфере автомобильных и железнодорожных перевозок, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент связан с нарушением условий мирового соглашения, заключенного еще в 2019 году между государством и иностранной нефтяной компанией "AktauPetrol Ticaret AS". В рамках соглашения, инвестор должен был добровольно передать государству 515 тысяч акций АО "Каскор-Транссервис" в качестве урегулирования спора по экспроприации активов. Однако несмотря на эти обязательства, спорные акции незаконно оказались в собственности компании ТОО "Oil Stream".
В ответ на нарушение условий соглашения прокуратура города Алматы подала исковое заявление в суд с требованием признать сделку недействительной. Судебная апелляционная инстанция поддержала иск прокуратуры и оставила решение в силе, что стало победой для государства в борьбе за возвращение активов.
Самое читаемое
- Новая волна COVID-19 в Азии: что происходит и стоит ли беспокоиться
- "Вы пинали с жалостью?": судья пристыдил подсудимого по делу Шерзата Полата
- С вилами на полицейского набросился житель Алматинской области
- Президент Казахстана не будет праздновать свой день рождения
- Участились случаи отказа казахстанцам во въезде в Грузию – МИД