Прокуратура Алматы успешно добилась возвращения в госсобственность акций АО "Каскор-Транссервис", крупной компании, работающей в сфере автомобильных и железнодорожных перевозок, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент связан с нарушением условий мирового соглашения, заключенного еще в 2019 году между государством и иностранной нефтяной компанией "AktauPetrol Ticaret AS". В рамках соглашения, инвестор должен был добровольно передать государству 515 тысяч акций АО "Каскор-Транссервис" в качестве урегулирования спора по экспроприации активов. Однако несмотря на эти обязательства, спорные акции незаконно оказались в собственности компании ТОО "Oil Stream".

В ответ на нарушение условий соглашения прокуратура города Алматы подала исковое заявление в суд с требованием признать сделку недействительной. Судебная апелляционная инстанция поддержала иск прокуратуры и оставила решение в силе, что стало победой для государства в борьбе за возвращение активов.