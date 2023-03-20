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inform.kz Сегодня, 17:02
73
Сегодня, 17:02
73
Фото: inform.kz

Акции "КазМунайГаза" упали в цене до стоимости размещения

Акции компании "КазМунайГаз" значительно упали в цене. Сегодня их стоимость лишь на 58 тенге больше, чем при размещении, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, до 2 декабря казахстанцы могли приобрести акции ведущей нефтегазовой компании Казахстана, выходящей на IPO, по 8 406 тенге за штуку. 

Сегодня стоимость акции составила 8 464 тенге. 

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Сегодня, 17:02
73
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