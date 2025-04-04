С 9 апреля Соединенные Штаты будут применять то, что Дональд Трамп называет новыми "взаимными пошлинами" в размере 34% на импорт из Китая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EA Daily. Аналитики подсчитали, что в действительности новые налоги достигнут 65%, что приведет к росту цен на целые линейки продукции, в производстве которых используются комплектующие или рабочая сила из Китая.

В такой ситуации оказался iPhone и другие продукты Apple, а рынок отреагировал мгновенно - акции Apple упали на 7% после объявления о новых налогах.

Помимо пошлин, напрямую направленных против Китая, Трамп также ввел 10%-й базовый налог на весь импорт, который вступит в силу 5 апреля.

Ранее мы сообщали, что Трамп ввёл торговые пошлины для казахстанских товаров. Минторговли Казахстана сделало заявление из-за новых пошлин Трампа