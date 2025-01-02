Казахстанский политолог Газиз Абишев в социальных сетях проанализировал новогоднее поздравление президента страны, передаёт BaigeNews.kz.

В выступлении главы государства эксперт отметил акцент на перспективном человеческом капитале.

"Во-первых, Казахстан, несмотря ни на что, продолжает показывать неплохие результаты в работе с талантливой молодёжью. "Немало медалей завоевали и наши школьники на международных интеллектуальных олимпиадах", - отметил глава государства. Действительно, примеров тому немало. Казахстанские шахматистки добились серебра на Всемирной шахматной олимпиаде. Казахстанские школьники завоевали множество трофеев на международных соревнованиях по робототехнике. Хорошие результаты на предметных олимпиадах. Другими словами, в Казахстане живут талантливые дети, и наша система позволяет им раскрываться и добиваться успеха на мировой арене", — отметил политолог.

Эксперт подчеркнул, что во-вторых, в 2025 году государство продолжит курс на развитие новых поколений. "Мы будем продолжать строить новые школы и больницы, повышать статус педагогов, врачей, ученых и деятелей культуры. И, конечно, государство будет поддерживать молодежь", - отметил президент Токаев.

"Талантливая, развитая, раскрытая молодёжь - это основа будущего страны. Они обязательно смогут сделать нашу страну одним из мировых лидеров. Просто нам надо сделать всё, чтобы удержать таланты в стране и помочь им раскрыться. И Казахстан обязательно это сделает", — считает эксперт.

Напомним, поздравляя казахстанцев с новым 2025 годом, Касым-Жомарт Токаев рассказал, какие меры продолжит реализовывать государство во благо граждан.