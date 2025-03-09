На сцене Театра имени Андрея Миронова в Санкт-Петербурге впервые в истории актёрской премии "Фигаро" её лауреатом стала актриса из Казахстана — Заслуженная артистка страны, актриса Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького Наталья Косенко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу театра.

Эта награда стала признанием не только выдающегося таланта актрисы, но и её огромного вклада в театральное искусство. Наталья Павловна Косенко уже 60 лет блистает на сцене, а с 1977 года, почти 50 лет, является ведущей актрисой Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького.

Премия "Фигаро", учрежденная Правительством Санкт-Петербурга и театром "Русская антреприза" имени А. Миронова, считается одной из самых престижных театральных наград. Её лауреатами в разные годы становились величайшие деятели сцены: Олег Табаков, Инна Чурикова, Юрий Соломин, Александр Ширвиндт, Валентин Гергиев и другие.

В этом году это признание перешагнуло границы России, открыв новую страницу в истории награды.

Примечательно, что вручение премии состоялось в Международный женский день, что делает этот момент ещё более символичным: в день, когда мир чествует женщин, признание высочайшего профессионального мастерства получает актриса, которая олицетворяет силу, талант и красоту театрального искусства Казахстана.