Актриса из Казахстана впервые удостоена престижной премии "Фигаро"
В разные годы лауреатами этой премии становились Олег Табаков, Инна Чурикова, Юрий Соломин, Александр Ширвиндт и другие.
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На сцене Театра имени Андрея Миронова в Санкт-Петербурге впервые в истории актёрской премии "Фигаро" её лауреатом стала актриса из Казахстана — Заслуженная артистка страны, актриса Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького Наталья Косенко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу театра.
Эта награда стала признанием не только выдающегося таланта актрисы, но и её огромного вклада в театральное искусство. Наталья Павловна Косенко уже 60 лет блистает на сцене, а с 1977 года, почти 50 лет, является ведущей актрисой Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького.
Премия "Фигаро", учрежденная Правительством Санкт-Петербурга и театром "Русская антреприза" имени А. Миронова, считается одной из самых престижных театральных наград. Её лауреатами в разные годы становились величайшие деятели сцены: Олег Табаков, Инна Чурикова, Юрий Соломин, Александр Ширвиндт, Валентин Гергиев и другие.
В этом году это признание перешагнуло границы России, открыв новую страницу в истории награды.
Примечательно, что вручение премии состоялось в Международный женский день, что делает этот момент ещё более символичным: в день, когда мир чествует женщин, признание высочайшего профессионального мастерства получает актриса, которая олицетворяет силу, талант и красоту театрального искусства Казахстана.
"Это событие особенно значимо и для самого Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького — одного из старейших театров Казахстана, который в этом году отмечает 124-й театральный сезон. В следующем году театр вступит в юбилейный 125-й сезон, продолжая сохранять и приумножать богатые традиции сценического искусства. Присуждение премии "Фигаро" Наталье Косенко-Трегубенко стало не просто признанием её мастерства, но и важным шагом в укреплении культурных связей между Казахстаном и Россией. Это исторический момент для всей театральной общественности страны, подчеркивающий высокий уровень казахстанской театральной школы", — отметили в пресс-службе Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького.
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