"Актобе" вырвал первую победу в КПЛ-2025
"Актобе" сыграл дома с "Тураном"
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"Актобе" сыграл дома с "Тураном" в матче второго тура Казахстанской Премьер-Лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Стартовые составы команд выглядели следующим образом:
"Актобе": Влад, Скворцов, Касым, Анджелкович, Танжариков, Каиров — Рабиу, Агбо, Умаев, Гондола, Омиртаев;
"Туран": Хаткевич, Пайович, Юденков, Абдумажидов, Мухторов, Совпель, Милойко, Тойбеков, Аскаров, Нурымбет, Згурский.
Первый тайм остался за хозяевами, навесом Идриса Умаева ударом головой восспользовался Неманья Анджелкович. Во втором Василий Совпель скинул мяч в центр штрафной и Горан Милойко выровнял положение. "Актобе" атаковал и добыл победу усилиями Еркебулана Сейдахмета — 2:1.
Таким образом, у "Актобе" стало четыре очка, а "Туран" набрал три.
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