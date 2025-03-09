"Актобе" сыграл дома с "Тураном" в матче второго тура Казахстанской Премьер-Лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

"Актобе": Влад, Скворцов, Касым, Анджелкович, Танжариков, Каиров — Рабиу, Агбо, Умаев, Гондола, Омиртаев;

"Туран": Хаткевич, Пайович, Юденков, Абдумажидов, Мухторов, Совпель, Милойко, Тойбеков, Аскаров, Нурымбет, Згурский.

Первый тайм остался за хозяевами, навесом Идриса Умаева ударом головой восспользовался Неманья Анджелкович. Во втором Василий Совпель скинул мяч в центр штрафной и Горан Милойко выровнял положение. "Актобе" атаковал и добыл победу усилиями Еркебулана Сейдахмета — 2:1.

Таким образом, у "Актобе" стало четыре очка, а "Туран" набрал три.