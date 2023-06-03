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"Актобе" — "Шахтёр": поможет ли хозяевам новый газон
Праздник футбола в Актобе. 3 июня там состоится не просто первая игра после реконструкции Центрального стадиона. Это будет полноценный матчдей — с развлекательной программой и призами, передаёт BaigeNews.kz.
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