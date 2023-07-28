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  • "Актобе" разгромил кутаисский "Торпедо" в матче Лиги Конференций
Instagram / fcaktobe_official Сегодня, 07:22
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Сегодня, 07:22
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Фото: Instagram / fcaktobe_official

"Актобе" разгромил кутаисский "Торпедо" в матче Лиги Конференций

Футбольный клуб "Актобе" в гостях уверенно обыграл кутаисское "Торпедо" в первом матче второго отборочного раунда Лиги Конференций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
 
Матч в Кутаиси закончился выездной победой "Актобе" со счётом 4:1. 
 
Ответный матч команды проведут 3 августа в Актобе. Напомним, что победитель этой пары в третьем отборочном раунде Лиги Конференций сыграет с победителем противостояния ЦСКА София (Болгария) / "Сепси" (Румыния).

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Сегодня, 07:22
82
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