"Актобе" разгромил кутаисский "Торпедо" в матче Лиги Конференций

Фото: Instagram / fcaktobe_official

Футбольный клуб "Актобе" в гостях уверенно обыграл кутаисское "Торпедо" в первом матче второго отборочного раунда Лиги Конференций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.



Матч в Кутаиси закончился выездной победой "Актобе" со счётом 4:1.



Ответный матч команды проведут 3 августа в Актобе. Напомним, что победитель этой пары в третьем отборочном раунде Лиги Конференций сыграет с победителем противостояния ЦСКА София (Болгария) / "Сепси" (Румыния).