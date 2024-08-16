Активы стоимостью более 1 триллиона тенге возвращены в Казахстан

Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции на постоянной основе отслеживается судьба возвращенных активов, передаёт BaigeNews.

Этот процесс является важной составляющей восстановления нарушенных прав и социальной справедливости.



Так, с начала этого года Антикоррупционной службой в рамках завершенных уголовных дел возмещено порядка 195 млрд тенге.



Всего же за последние 2,5 года, в том числе со стороны олигополий, народу Казахстана возвращено 1,09 трлн тенге.



Напоминаем, что ранее Агентством сообщалось о передаче государству объектов недвижимости, возвращенных Сатыбалдыұлы Қ. в качестве возмещения ущерба.



Среди них бизнес-центр "Kaisar Tower" в Алматы стоимостью более 7,9 млрд тенге, здание которого передано в распоряжение Казахского национального женского педагогического университета. Кроме того, на баланс РГУ "Казахская национальная академия искусств им.Т.Жургенова" передано адиминистративное здание стоимостью более 800 млн тенге.



В столице три особняка стоимостью более 5 млрд тенге переданы в КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции" акимата города Астаны для детей с инвалидностью. Это позволит значительно улучшить образовательные условия и поддержать развитие творческих инициатив.



Вместе с тем, важную роль играет международное сотрудничество, благодаря которому из Австрии, Франции, Лихтенштейна, Эмиратов, Турции, России и других стран в Казахстан возвращены активы в виде денег, ценных бумаг, недвижимости и драгоценностей.



Так, 36,8 млрд тенге возвращено из Австрии, 116,7 млрд тенге из Лихтенштейна, из Турции – 2,2 млрд тенге, из Объединенных Арабских Эмиратов – 6,3 млрд тенге и других стран.



Кроме того, по уголовному делу в отношении экс-вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Токтабаева Т., осужденного за злоупотребление должностными полномочиями, в пользу государства передано уникальное месторождение "Шевченковское" в Костанайской области с крупными запасами никеля и кобальта стоимостью более 5,6 трлн тенге.



Работа по возврату незаконно приобретенных активов продолжается.