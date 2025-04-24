На электронной платформе E-Qazyna прошли торги по реализации возвращённых активов — пяти ювелирных изделий, включая браслет и кольцо Cartier Love, серьги с изумрудом, кольцо с аквамарином, золотое кольцо с бриллиантом и бриллиантовые серьги с жемчугом, передаёт BaigeNews.kz.

Общая сумма проданных лотов составила 5 425 246 тенге.

Аукцион стал очередным примером вовлечённости граждан в социально значимые инициативы.

Как отмечают организаторы, средства, вырученные от продажи, направляются в Специальный государственный фонд и используются для поддержки общественно значимых проектов.

Реализация активов организована ТОО "Компания по управлению возвращёнными активами", которая продолжает системную работу по возвращению и эффективному использованию ранее утраченных средств. Представители компании подчеркивают, что такие мероприятия способствуют укреплению общественного доверия и повышению прозрачности в вопросах управления возвращёнными активами.

Ранее сообщалось, что драгоценности казахстанских коррупционеров продадут на аукционе. На торги в формате повышения цены будут представлены 63 ювелирное изделие.