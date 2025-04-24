Активы олигарха на аукционе: Cartier и бриллианты ушли за миллионы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На электронной платформе E-Qazyna прошли торги по реализации возвращённых активов — пяти ювелирных изделий, включая браслет и кольцо Cartier Love, серьги с изумрудом, кольцо с аквамарином, золотое кольцо с бриллиантом и бриллиантовые серьги с жемчугом, передаёт BaigeNews.kz.
Общая сумма проданных лотов составила 5 425 246 тенге.
Аукцион стал очередным примером вовлечённости граждан в социально значимые инициативы.
Как отмечают организаторы, средства, вырученные от продажи, направляются в Специальный государственный фонд и используются для поддержки общественно значимых проектов.
Реализация активов организована ТОО "Компания по управлению возвращёнными активами", которая продолжает системную работу по возвращению и эффективному использованию ранее утраченных средств. Представители компании подчеркивают, что такие мероприятия способствуют укреплению общественного доверия и повышению прозрачности в вопросах управления возвращёнными активами.
Ранее сообщалось, что драгоценности казахстанских коррупционеров продадут на аукционе. На торги в формате повышения цены будут представлены 63 ювелирное изделие.
Самое читаемое
- Казахстанцев будут штрафовать на 78 тысяч тенге за костры на даче
- Стамбул содрогнулся от сильного землетрясения
- Казахстан вошёл в топ-35 стран по цифровой конкурентоспособности
- Зеленский сделал жёсткое заявление о Крыме — в США считают это угрозой переговорам
- Мощное землетрясение в Турции: Есть ли пострадавшие среди граждан Казахстана