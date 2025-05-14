Национальный фонд Казахстана в апреле 2025 года продемонстрировал рост — общий объем средств достиг 33,49 трлн тенге, увеличившись за месяц на 606 млрд тенге. Это первое положительное изменение с января текущего года, передаёт BaigeNews.kz.

Рост обеспечили как валютные, так и тенговые активы, при этом наибольшее увеличение пришлось на валютную часть.

По итогам апреля объем валютных активов составил 29,77 трлн тенге, прибавив 578,7 млрд тенге за месяц.

Тенговая часть фонда также увеличилась, но в более скромных масштабах — на 27,3 млрд тенге.

Несмотря на общее сокращение доли валютных активов с начала 2024 года, они по-прежнему занимают основное место в структуре фонда. На конец апреля 2025 года их доля составила 88,89%.