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  • Активы на 500 млн долларов возвратили государству: завершено расследование в отношении Кайрата Сатыбалды
inbusiness.kz Сегодня, 18:19
843
Фото: inbusiness.kz

Активы на 500 млн долларов возвратили государству: завершено расследование в отношении Кайрата Сатыбалды

Антикоррупционная служба завершила расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам хищений средств "Казахтелекома" и Центра транспортного сервиса в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

По делу проходят пятеро подозреваемых. Один из них содержится под стражей, двое под домашним арестом.

"В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более 500 миллионов долларов", — сообщили в Антикоррупционной службе.

В отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов.

Продолжается поиск и других нелегальных активов обвиняемых.

"В стране и за рубежом дополнительно установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 400 миллиардов тенге или более 900 миллионов долларов", — уточнили в ведомстве.

Напомним, в марте 2022 года стало известно о задержании Кайрата Сатыбалдыулы. Позже задержали его бывшую жену Гульмиру Сатыбалды. Её подозревают в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017. Женщина также проходит по делу о хищении 747 миллионов тенге из госбюджета, оплаченных за фактически невыполненные строительно-монтажные работы.

17 марта Агентство по финансовому мониторингу РК сообщило о задержании казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. Взяты под стражу руководители двух подконтрольных Кайрату Сатыбалды компаний-собственников подъездных железнодорожных путей (последний километр).

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#Коррупция #Антикоррупционная служба #хищение #уголовное дело #Кайрат Сатыбалды
Сегодня, 18:19
843
Журналист

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