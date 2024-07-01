Активы на 312 млрд тенге вернули в госказну за полгода - Генпрокуратура

В Генеральной прокуратуре c участием прокуроров областей и приравненных к ним, а также с онлайн подключением всех территориальных прокуратур, проведено расширенное заседание коллегии по итогам работы за первое полугодие 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

"По возврату активов государству вернули 312 млрд тенге, в том числе из-за рубежа – 63 млрд тенге. Изъяли 513 тыс. га земель олигополий на 50 млрд тенге", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Казахстане за полгода преступность снизилась на 8%.

"В рамках обеспечения законности в ходе следствия прокурорами пресечено необоснованное вовлечение в уголовную орбиту свыше 800 граждан. Более чем в три раза снизились нарушения конституционных прав. По протестам и ходатайствам прокуроров улучшено положение 34 осужденных, 2 лица оправдано. Освобождено 708 незаконно задержанных лиц", - сообщили в Генпрокуратуре.

В рамках реализации поручения Главы государства по инвестициям прокуроры сопровождают 770 инвестпроектов на 32 трлн тенге.

"Оказана помощь 350 инвесторам. Их вклад в экономику составил 6,4 трлн тенге. Через "прокурорский фильтр" прошло 2300 материалов госорганов (о назначении проверок, о возбуждении адмпроизводств). По результатам рассмотрения отказано в согласовании: 31 - по ограничениям, 71 - по назначению проверок, 170 - по возбуждению административных производств. На сегодня восстановлены права 44 тысяч бизнесменов. Отменены свыше шести тысяч запретительных и ограничительных мер госорганов (из них подавляющее большинство по линии госдоходов - 6050) в отношении них", - сообщили в ведомстве.

В целом, в социально-экономической сфере по актам прокуроров восстановили права 2,5 млн человек. В бюджет возмещен ущерб на 41 млрд тенге. Возбуждено 167 уголовных дел, осуждено 75 лиц.