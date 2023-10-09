Активы на 217 млрд тенге вернули в Казахстан с начала года

Касым-Жомарт Токаев проинформирован, что за отчётный период обеспечен возврат государству активов на 217 миллиардов тенге, а также достигнуто снижение уровня теневой экономики до 18,7 процента.

Кроме того, Жанат Элиманов доложил, что правоохранительным органам передано 229 аналитических материалов, а также налажена практика блокирования финансовых операций наркодельцов. Это ограждает граждан, особенно молодёжь, от онлайн-покупок наркотиков. Также закрыт доступ к 924 банковским счетам, которые использовались для отмывания наркодоходов, создано спецподразделение по противодействию экономическим преступлениям с использованием криптоактивов, разработан механизм ареста криптокошельков и изъятия цифровой валюты, ликвидирована деятельность девяти незаконных криптообменников, по которым обороты превысили 17 миллиардов тенге.

Президенту доложено, что впервые в Казахстане преступный доход в криптовалюте на 47 миллионов тенге изъят и размещён на спецсчете Агентства на криптобирже Binance. Кроме того, идентифицировано и заблокировано 976 попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций. Внесены предложения о декриминализации отдельных составов экономических правонарушений, что позволит усилить защиту субъектов предпринимательства.

Глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства. Президент особо отметил необходимость усилить меры по защите добросовестного бизнеса и противодействию финансовым и экономическим преступлениям.