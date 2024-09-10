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Активы на 1,5 трлн тенге вернули в Казахстан с начала 2022 года

Сегодня, 17:10
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 17:10
Сегодня, 17:10
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Фото: Baigenews.kz

С начала 2022 года в Казахстан возвращены активы на сумму около 1,5 триллиона тенге, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Действия по возврату активов начались задолго до принятия закона. С начала 2022 года традиционными мерами правоохранительных, специальных государственных, уполномоченных государственных органов страны возвращены активы на сумму около 1,5 триллиона тенге. Суммы взысканы в пользу государства по уголовным, гражданским, административным делам и производствам в рамках контрольно-надзорной деятельности государственных органов", - сказал председатель Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК Нурдаулет Суиндиков на брифинге в СЦК.

На специальный счёт, по состоянию на 9 сентября 2024 года, поступило 1,8 триллиона тенге.

Средства Спецгосфонда направляются на финансирование социальных и экономических проектов. Активы, в которых заинтересовано государство, могут быть переданы в госсобственность.

"На торги выставлены 13 объектов недвижимости в Астане и Алматы. Из них три объекта проданы на аукционе на общую сумму более 1,8 миллиарда тенге. Торги по 10 объектам недвижимости не состоялись из-за отсутствия зарегистрированных участников на момент начала аукциона. Из зарубежных активов реализованы два автомобиля, два жилых дома, квартира на сумму 4,518 миллиарда тенге", - сказал председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК Бакытбек Ташенев.

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