Активы на 1,5 трлн тенге вернули в Казахстан с начала 2022 года

С начала 2022 года в Казахстан возвращены активы на сумму около 1,5 триллиона тенге, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Действия по возврату активов начались задолго до принятия закона. С начала 2022 года традиционными мерами правоохранительных, специальных государственных, уполномоченных государственных органов страны возвращены активы на сумму около 1,5 триллиона тенге. Суммы взысканы в пользу государства по уголовным, гражданским, административным делам и производствам в рамках контрольно-надзорной деятельности государственных органов", - сказал председатель Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК Нурдаулет Суиндиков на брифинге в СЦК.

На специальный счёт, по состоянию на 9 сентября 2024 года, поступило 1,8 триллиона тенге.

Средства Спецгосфонда направляются на финансирование социальных и экономических проектов. Активы, в которых заинтересовано государство, могут быть переданы в госсобственность.