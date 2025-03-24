Активные противопаводковые работы проводят в Актюбинской области
Спасатели и специалисты МЧС продолжают внимательно следить за ситуацией в регионе.
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Спасатели МЧС продолжают неустанную работу по защите населения от паводков в четырех населенных пунктах Иргизского района Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.
В рамках масштабных противопаводковых мероприятий, которые прошли накануне, было выполнено немало важных действий.
"Построено 60 метров временной дамбы, создающей надежный барьер для воды; уложено более 3000 мешков с песком, которые помогут укрепить защитные сооружения; задействовано 80 тонн инертных материалов для дополнительной стабилизации дамб; проведена очистка арыков протяженностью 838 метров, чтобы талые воды могли свободно и безопасно уходить", - говорится в сообщении МЧС.
Отметим, все эти мероприятия направлены на минимизацию последствий возможных паводков и обеспечение безопасности местных жителей. Спасатели и специалисты МЧС продолжают внимательно следить за ситуацией, готовые оперативно реагировать на любые изменения.
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