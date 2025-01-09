В декабре 2024 года в Астане зафиксировали 9911 сделок купли-продажи жилья, что сразу на 42% больше, чем в ноябре, и на 38%, чем в декабре 2023-го. Нынешнее значение – максимальное по крайней мере за шесть лет, с начала 2019 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канала DATA HUB.

Рост активности в декабре отмечался в целом по республике: совокупное число сделок превысило 50 тысяч с ростом на 27% м/м и на 32% г/г. Однако оно рекордным не стало: более высокие показатели фиксировались последний раз весной 2022 года. В Алматы, кстати, рекорда тоже нет, хотя больше, чем сейчас (8845 сделок), за эти шесть лет было лишь один раз, в декабре 2021 года. Рост показателя составил 17% м/м и 16% г/г.

Что интересно, никакого особо аномального взлёта цен именно на покупку жилья нет ни в Астане, ни в Алматы, ни по РК в целом. Согласно официальным данным, стоимость нового жилья в столице за месяц не изменилась, в Алматы выросла на 0,1%, по стране – на 0,2%.

На вторичном рынке получилось так: в Астане цены прибавили 2,8% в Алматы цены снизились на 1%, по РК получилось +0,9%.

В декабре аренда в столице подорожала сразу на 6,1% к ноябрю. Скачок стал самым сильным с сентября 2022-го.

Теперь съемная квартира в Астане обходится в среднем почти в 5000 тенге за квадратный метр, что на 9% выше среднего по РК, но всё ещё на 7% ниже, чем в Алматы. В южном мегаполисе аренда стоит дороже уже два с половиной года, но сейчас разрыв оказывается самым скромным с августа 2022-го.

Собственно, в Алматы стоимость съемного жилья в декабре снизилась на 0,9% м/м, падение уже второе кряду. В целом за прошлый год аренда в городе по итогам месяца дешевела пять раз, и в декабре 2024-го её стоимость оказалась на 0,3% меньше, чем в декабре 2023-го.

В Астане же ситуация весь 2024-й была иная: снижение цен фиксировалось лишь однажды, и в итоге к декабрю стоимость стала на 25,8% выше, чем была годом ранее.