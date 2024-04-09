Активная фаза паводков в Костанайской области завершена

На основных водохранилищах региона постепенно снижается сброс воды, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Заместитель акима Костанайской области Арман Абенов сообщил, что на Каратомарском водохранилище за последние сутки сброс воды снизился на 1100 кубометров в секунду и составил 2200 кубометров в секунду. Также снижение сброса наблюдается по Верхне-тобольскому и Желкуарскому водохранилищам.

Кроме того, снижается уровень воды на реках. Так, на верховьях реки Тобол за последние сутки зафиксирован спад на 71 сантиметров, на реке Аят – на 91 сантиметров. Снижение уровней воды на реках Тюнтюгур, Кундузды и Карасу в Карасуском районе за сутки составило от 13 до 97 сантиметров. На реках Торгай, Дамды и Кабырга в южной части области ещё сохраняется высокий уровень.

Как отметил замакима, продолжается работа по оказанию помощи всем пострадавшим от паводков.

"Начались единовременные социальные выплаты, а также оказывается спонсорская и гуманитарная помощь. На сегодняшний день социальная помощь в размере 50 МРП выплачена 587 семьям на сумму 107,3 миллионов тенге. Специально созданные комиссии продолжают работу по оценке причиненного ущерба. По итогам данной оценки всем пострадавшим будет полностью возмещен ущерб", - сказал Абенов.

Вместе с тем, из-за аварийного отключения без электроснабжения остаются 28 населённых пунктов. На сегодняшний день опоры находятся в воде, что затрудняет работу по их восстановлению, как только вода уйдёт работы будут продолжены.

В период паводков было ограничено движение на 24 автодорогах. По девяти из них движение уже восстановлено, по остальным работы продолжаются.