Активная фаза паводков в Костанайской области завершена
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На основных водохранилищах региона постепенно снижается сброс воды, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Заместитель акима Костанайской области Арман Абенов сообщил, что на Каратомарском водохранилище за последние сутки сброс воды снизился на 1100 кубометров в секунду и составил 2200 кубометров в секунду. Также снижение сброса наблюдается по Верхне-тобольскому и Желкуарскому водохранилищам.
Кроме того, снижается уровень воды на реках. Так, на верховьях реки Тобол за последние сутки зафиксирован спад на 71 сантиметров, на реке Аят – на 91 сантиметров. Снижение уровней воды на реках Тюнтюгур, Кундузды и Карасу в Карасуском районе за сутки составило от 13 до 97 сантиметров. На реках Торгай, Дамды и Кабырга в южной части области ещё сохраняется высокий уровень.
Как отметил замакима, продолжается работа по оказанию помощи всем пострадавшим от паводков.
"Начались единовременные социальные выплаты, а также оказывается спонсорская и гуманитарная помощь. На сегодняшний день социальная помощь в размере 50 МРП выплачена 587 семьям на сумму 107,3 миллионов тенге. Специально созданные комиссии продолжают работу по оценке причиненного ущерба. По итогам данной оценки всем пострадавшим будет полностью возмещен ущерб", - сказал Абенов.
Вместе с тем, из-за аварийного отключения без электроснабжения остаются 28 населённых пунктов. На сегодняшний день опоры находятся в воде, что затрудняет работу по их восстановлению, как только вода уйдёт работы будут продолжены.
В период паводков было ограничено движение на 24 автодорогах. По девяти из них движение уже восстановлено, по остальным работы продолжаются.
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