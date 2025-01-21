На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов поручил активизировать работу по созданию Венчурного фонда, передает BaigeNews.kz.

Он отметил, что инновации становятся новой валютой на мировой арене. Они позволяют странам занять свою нишу на IT-рынке и дают большой мультипликативный эффект для многих отраслей экономики.

"В этой связи поручаю Министерству цифрового развития совместно с акиматами разработать дорожную карту по поддержке региональных IT-хабов по примеру Астана-хаб и Карагандинской терриконовой долины. Для этого акиматам надо оперативно решить вопросы финансирования и поддержки региональных хабов. Министерству цифрового развития до конца марта завершить работу по созданию и лицензированию управляющей компании Qazaqstan Venture Group.

Также следует активизировать работу по созданию Венчурного фонда с доведением его объема к концу 2025 года до 1 млрд долларов.

Министерству цифрового развития совместно с заинтересованными государственными органами актуализировать меры государственной поддержки IT-компаниям, деятельность которых направлена на экспорт услуг и продуктов", - сказал Бектенов.

Дальнейшая работа по росту экспорта IT-услуг и продуктов должна сконцентрироваться на развитии акселерационных программ в регионах и расширении круга партнеров-инвесторов. Локомотивами должны стать региональные IT-хабы и венчурные фонды, подчекрнул Бектенов.