Активисты "Жастар Рухы" почтили память лидеров движения "Алаш"

Активисты молодежного крыла "Жастар Рухы" партии "AMANAT" возложили цветы к памятнику лидерам движения "Алаш" на аллее писателей в столице,передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу партии.

Молодые люди минутой молчания почтили память Алихана Бокейхана, Ахмета Байтурсынулы и Миржакыпа Дулатулы.

Фото: Алишер Кадышев

По словам организаторов, акция "Тәуелсіздік — ұлт рухының діңгегі" — дань уважения великим деятелям движения "Алаш", которые в прошлом веке стали жертвами на пути к Независимости казахстанского народа.

Фото: Алишер Кадышев

Как отметил председатель "Жастар Рухы" Нуржан Жетписбаев, молодёжь должна понимать, что Независимость – фундаментальная ценность нашего народа.

"Понятие Независимости свято для каждого гражданина страны. Именно благодаря ей стали возможными все успехи Казахстана. Мы хотим, чтобы молодые люди глубоко осознавали, что Независимость — "ядро" нашего национального духа. Я уверен, что укрепление Независимости и защита государственности — наш долг перед Историей и будущими поколениями. Как сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, сбылась мечта лидеров движения "Алаш" о независимом государстве и установлении равноправных отношений с миром", — сказал Нуржан Жетписбаев.