В рамках экологической программы "Таза Қазақстан" в области Жетісу состоялась экологическая акция "Ыстық ұя", целью которой является привлечение внимания общественности к защите дикой природы и сохранению экологического баланса, а также создать благоприятную среду для птиц, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках акции участники изготовили скворечники и установили их в зеленых зонах, парках и местах, где птицам трудно самостоятельно обустроить себе гнезда. Также были проведены образовательные лекции и мастер-классы, направленные на повышение экологической грамотности в вопросах охраны экосистемы и значения птиц в природе.

Как отметила руководитель волонтерского фронт-офиса "Мейірімді Жетісу" Шырай Саматкызы, экоакция "Ыстық ұя" внесет вклад в сохранение биоразнообразия региона:

"Мы, молодежь, надеемся, что акция поможет сформировать у граждан ответственное отношение к природе. Эта экоакция может стать примером для других регионов, ведь такие мероприятия воспитывают осознанное отношение к окружающему миру и природе", - сказала она.

В целом в области Жетісу в рамках республиканской экологической программы "Таза Қазақстан" с начала года было организовано около 200 различных мероприятий с участием 740 молодых людей.