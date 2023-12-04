Активисты борются с неправильными парковками в Казахстане

Активисты "Жастар рухы" партии AMANAT совместно с местными департаментами полиции в рамках акции "Қауіпсіз қоғам" распространяют информационные памятки и буклеты по профилактике и предупреждению неправильной парковки, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам инспектора патрульной полиции Шымкента Диаса Лесбека, если во дворе или в несанкционированных местах замечен автомобиль, то следует позвонить в полицию или представителям местных исполнительных органов. Также он подчеркнул, что не будет лишним сфотографировать или снять на видео припаркованный неправильно автомобиль.

"Несмотря на штрафы и наказания, казахстанцы продолжают нарушать правила дорожного движения. Мы часто сталкиваемся с тем, что жители неправильно припарковали свои автомобили на стоянке. Если происходит такая ситуация, то сотрудники полиции делают соответствующее предупреждение. А сегодня совместно с активистами "Жастар рухы" проводим разъяснительную работу по выявлению правонарушений. Мы вручили гражданам памятки по правилам правильной парковки, соблюдению правил дорожного движения", - сказал он.

Жительница Астаны Гульниса Бактыбаевна просит водителей не превращать двор в стоянку.

"Одна из картин, которые мы видим каждый день в нашем жилом комплексе, – это парковка автомобилей на видном месте. Это, прежде всего, ставит под угрозу безопасность детей. Это связано с тем, что дети, играющие у дверей, могут не замечать машины, что может привести к несчастным случаям. Я также неоднократно становилась свидетелем того, как прибывшей скорой помощи к одному из жильцов препятствовали въезду во двор. Поэтому прошу водителей: "Не превращайте двор в парковку. Это также наносит ущерб экологии", - обратилась горожанка.

Такие акции прошли в Астане, Алматы, Шымкенте и найдут своё продолжение в других регионах страны. Памятки раздали непосредственно в местах, где были замечены правонарушения. Также участники рейдов обратили внимание на тех, кто перекрывает тротуар своими автомобилями, где проходят родители с детьми, пожилые люди, а также люди с ограниченными возможностями на инвалидных колясках.

Организаторы акции напомнили, штраф за нарушение правил парковки составляет пять МРП или 17 250 тенге. Парковка на тротуарах, газонах, детских и спортивных площадках, а также парковка на проезжей части, препятствующая проезду других автомобилей, предусматривает штраф в размере 10 МРП или 34 500 тенге. Водителю, уклоняющемуся от оплаты стоимости платной парковки, грозит штраф в размере трёх МРП или 10 350 тенге.