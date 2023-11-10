Активистку оштрафовали за оскорбление депутата в Темиртау

Темиртауский городской суд признал общественницу Ольгу Пекарскую виновной в оскорблении депутата маслихата Алексея Ломакина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz. Летом женщина нецензурно высказалась в адрес народного избранника в группе WhatsApp под названием "Отопление". Кто-то из чата передал сообщение депутату, и тот подал в суд за оскорбление чести и достоинства, сделанное с помощью социальных сетей и телекоммуникаций.

Общественница подтвердила, что действительно высказывалась, но намерений оскорбить депутата у нее не было. И она использовала нецензурные слова, как "междометия" и "для связки слов".

"Критическое высказывание случилось из-за строительства набережной. Господин Ломакин - председатель маслихата, ему стекается вся информация о состоянии инфраструктуры города. Всю зиму город сидел практически без отопления. Люди мёрзли, дети в садиках мёрзли. Мы оставляли заявку по водоводу "Иртыш – Караганда" в акимате города. Водовод находился в аварийном состоянии ещё с зимы. И только летом депутаты выехали на водовод и подтвердили, что он находится в плохом состоянии. 80 процентов износа! Этот эмоциональный всплеск и послужил поводом для высказывания в адрес господина Ломакина. Нужно лоббировать интересы не набережной, а жизненно необходимых объектов, таких как тепломагистрали и водовод "Иртыш – Караганда", - пояснила Ольга Пекарская.

Активистку судили по части 2 статьи 131 УК РК - "Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, совершенное публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций".

Провели филологическую экспертизу. Эксперт посчитал, что сказанные активисткой слова носят оскорбительный характер.

В итоге Темиртауский городской суд признал активистку виновной. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 80 МРП (276 тысяч тенге).

Приговор пока не вступил в законную силу.