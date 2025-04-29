Актер Шарип Серик хочет наказать казахстанца из-за ИИ-видео с Бишимбаевым
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Казахстанский актер Шарип Серик обратился в полицию Алматы с заявлением о распространении ложной информации после появления в интернете видео, сгенерированного с помощью искусственного интеллекта. На ролике он якобы изображён вместе с Куандыком Бишимбаевым, передаёт BaigeNews.kz.
Сам автор видео – пользователь по имени Арман – ранее опубликовал его в Instagram и пояснил, что ролик является "творческой интерпретацией его гражданской позиции".
"Моё видео называется “Нет насилию в Казахстане”. Я принципиально осуждаю любое проявление насилия. Это моя гражданская позиция, и ролик создан, чтобы напомнить о недопустимости агрессии в современном обществе", – написал он.
Контент-мейкер также заявил, что не ставил целью дискредитацию кого-либо.
По его словам, в действиях нет признаков преступления.
В пресс-службе ДП подтвердили обращение актёра.
"По данному факту управление полиции Бостандыкского района проводит проверку. После изучения объективных обстоятельств будет принято процессуальное решение и меры в соответствии с законодательством Казахстана", – пояснили в полиции.
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Напомним, что возлюбленная популярного казахстанского актера Шарипа Серика, Алия Бутеева, опубликовала в Instagram пост, в котором обвинила его в избиении. Девушка разместила видео, на котором актёр насильно выводит её из лифта, а также фотографии своего лица с предположительными следами ударов. Позже казахстанский актер записал видеообращение после обвинений в избиении девушки, в котором признал свою вину и извинился за насилие.
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