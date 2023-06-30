Актер из сериала "Игра в кальмара" запросил 1 млн долларов за эпизод в новом сезоне

Ли Чон Джэ запросил более одного миллиона долларов в качестве гонорара за каждый эпизод, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YesAsia.

В агентстве Dispatch заявили: "Netflix не могут позволить себе проигнорировать просьбу Ли Чон Джэ", и подчеркнули: "Ли Чон Джэ обратился к Netflix с просьбой предоставить гонорар в размере более одного миллиона долларов за эпизод, что означает, что общая сумма доходов за его появление превысит ошеломляющие 13 миллионов долларов (учитывая все 13 эпизодов)".